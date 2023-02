Maroc : Les barrages remplis à hauteur de 32,8%

Les retenues des principaux barrages du Royaume ont atteint au 22 février 2022, plus de 5,29 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de 32,8%, selon le ministère de l’Equipement et de l’Eau. Un niveau qui demeure faible mais qui est en amélioration.

A la même date de l’année écoulée, les réserves de barrages avaient accumulé plus de 5,3 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 32,9%, indique le ministère dans un document sur la situation journalière des barrages du Royaume.

Dans le détail, plusieurs barrages affichent un taux de remplissage de 100%. Il s’agit notamment de Chefchaouen, Acharif Al Idrissi, Bouhouda, Oued Za et Nakhla. Les barrages Tanger-Mediterranée, Sebou et Sidi Said Maachou ont dépassé 90% de leur capacité.

De grands barrages tels que celui d’Al Massira restent loin du compte, avec un taux de remplissage avoisinant les 5%. Des résultats qui expliquent les statistiques enregistrés au niveau national, fait remarquer le journal Le Matin.