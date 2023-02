Maroc : Les taux des crédits immobiliers vont augmenter

C’est bientôt la fin des «soldes» pour les taux de crédits immobiliers», écrit l’hebdomadaire La Vie Éco. En effet, les acquéreurs de biens immobiliers verront le coût du crédit augmenter de manière inéluctable au cours des prochaines semaines. Une situation qui tranche avec les taux bancaires, les plus bas jamais pratiqués au Maroc, en vigueur depuis deux années.

Pour rappel, Bank Al-Maghrib avait mis en place une politique monétaire accommodante en marge de la crise sanitaire du Covid-19 et ses répercussions sur l’économie nationale. Cette politique s’est traduite par des taux bancaires très bas. Plus de deux ans plus tard, le coût du crédit est en passe d’augmenter. Un renchérissement du coût de l’argent dû à l’augmentation du taux directeur.

En septembre et en décembre derniers, l’institut d’émission avait décidé d’augmenter le taux directeur de 50 points de base pour lutter contre l’inflation. Cette décision va ainsi impacter les taux bancaires appliqués aux crédits immobiliers, explique l’hebdomadaire. En réaction, les établissements de crédit s’apprêtent à répercuter cette hausse sur les prêts immobiliers.