Maroc-Phosphate : Vers un accord à long terme avec l’Inde

L’Inde prévoit de conclure avec le Maroc un accord d’approvisionnement à long terme en phosphate naturel, une matière première essentielle pour la production des engrais de phosphate de diammonium (DAP) et de nitrate phosphate potassium (NPK), rapporte le quotidien d’affaires indien Mint.

D’après le quotidien, qui cite le ministre indien chargé des Produits chimiques et des Engrais, Mansukh Mandaviya, cet accord devrait être signé au cours de ce mois de janvier 2023 lors de la visite du responsable au Maroc. «Le Maroc possède d’énormes réserves de phosphore, qui est un élément important pour la production d’engrais. Par conséquent, je prévois de me rendre au Maroc les 13 et 14 janvier pour signer un protocole d’accord», a déclaré le ministre.

Cette visite constituera également une opportunité pour les entreprises indiennes d’explorer les possibilités d’investissement afin d’installer des usines de production de DAP et de NPK destinés à l’importation, ajoute le journal.

«Dans le cadre de cette coentreprise, des acteurs privés et publics s’occuperont de l’extraction, de la production et de l’acheminement des engrais en Inde», a aussi fait savoir le ministre.