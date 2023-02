Maroc : Plus de 354 milliards de dirhams échangés  en 2022

La valeur du cash en circulation au Maroc a atteint 354,8 milliards de dirhams à fin décembre 2022, selon les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM), soit 34,7 milliards de dirhams de plus que l’année 2021.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse de la circulation du cash au Maroc. Il s’agit notamment de la montée de l’inflation qui a participé à l’augmentation des dépenses quotidiennes des ménages et donc du volume du cash utilisé dans ces transactions, a indiqué le responsable des opérations monétaires et des changes à la Banque centrale du Maroc.

L’autre facteur qui explique cette tendance est la hausse des transferts des Marocains résidant à l’étranger depuis le déclenchement de la crise sanitaire. «Les montants transférés par les MRE ces deux dernières années ont été très importants. On va dépasser les 100 milliards de dirhams cette année. Même si ces transferts se font à travers le canal électronique, une grande partie des bénéficiaires retirent l’argent reçu», a souligné le responsable de BAM.