Maroc : Poursuite des tensions inflationnistes

Les tensions inflationnistes ne sont pas près de s’estomper. Les niveaux élevés des prix vont persister au-delà de cette année qui s’achève. En novembre, l’indice des prix à la consommation a enregistré une évolution de 0,4% par rapport au mois précédent, conséquence de la variation à la hausse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires. Sur une année glissante, l’inflation culmine à 8,3%, avec une hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,4% et de celui des produits non alimentaires de 4,5%.

Au terme de l’exercice 2022, et selon les données de Bank Al-Maghrib, l’inflation devrait se situer à 6,6%, après 1,4% en 2021, tirée essentiellement par l’accélération de la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants et lubrifiants. En 2023, elle se situerait en moyenne à 3,9%.