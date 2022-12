Maroc : Recrutements massifs dans la fonction publique en 2022

A la date du 18 décembre 2022, le site emploi public.ma a mis en ligne 49. 379 postes contre 43.890 en 2021. A noter qu’en 2020, 40.528 postes avaient été publiés sur le site. Parmi les postes publiés en 2022, 15.528 sont destinés aux services de l’Etat, 32.626 aux établissements et entreprises publics et 1.225 aux collectivités territoriales. Le nombre de concours de recrutement organisés en 2022 s’est établi à 3.005 dont 428 aux services de l’Etat, 2.286 aux établissements et entreprises publics et 291 aux collectivités territoriales.

Depuis le 6 juillet 2012 jusqu’au 18 décembre 2022, un total de 19.432 concours ont été organisés via le site, à savoir 2.926 aux services de l’Etat, 14.844 aux établissements et entreprises publics et 1.662 aux collectivités territoriales. Le ministère de la santé et de la protection sociale figure actuellement parmi les gros recruteurs. En effet, le ministère a prévu de recruter des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des médecins, des techniciens, des ingénieurs et des administrateurs. Les concours pour ces postes auront lieu en janvier et en février.

Depuis le 17 juillet 2012 (date de l’entrée en vigueur de la loi 02.12) jusqu’au 18 décembre 2022, le Conseil de gouvernement a approuvé 1502 nominations aux emplois supérieurs.