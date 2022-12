Maroc : recul de la création d’entreprises

Selon les données disponibles auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), la création d’entreprises en personnes physiques et morales à fin octobre 2022 poursuit sa baisse, au Maroc. Cependant, elle s’atténue par rapport au mois précédent. Au premier semestre, le nombre de créations était en recul de 18,3% par rapport à la même période de 2021. A fin septembre, elle était de 13,4%. A fin octobre, la baisse s’affiche à 11,8%.

Au total, 77 mille 322 entreprises physiques et morales ont été créées sur la période, contre un total de 87 mille740 entreprises à fin octobre 2021. Parmi ces entreprises, 52 mille 968 sont des entreprises personnes morales et 24 mille 354 sont des entreprises en personnes physiques. Respectivement, le nombre de créations d’entreprises personnes morales a baissé de 12,8% et les créations d’entreprises personnes physiques ont reculé de 9,68% par rapport à la même période en 2021.

A fin octobre 2022, quelques 62% des entreprises créées étaient des sociétés à responsabilité limitée à actionnaire unique (SARLAU), et 37,6% étaient des SARL. A la même période l’an dernier, les SARLAU comptaient pour 55,9% des entreprises créées et les SARL pour 43,6%, ce qui démontre un engouement de marque pour la création d’entreprise unipersonnelle.

En termes de répartition dans les secteurs économiques, les créations sont restées dans les secteurs usuels à fin octobre. Au total, 36,42% des entreprises créées concernent le secteur du commerce, 17,72% concernent le BTP et activités immobilières et 17,48% s’adressent aux services divers.