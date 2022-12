Maroc : Reprise de l’activité touristique à Casablanca

L’activité touristique dans la capitale économique marocaine Casablanca connaît un retour progressif à la normale, affirme le Conseil régional du tourisme (CRT) de Casablanca-Settat, dans une note. En comparaison avec l’année de référence 2019, les arrivées et les nuitées dans les établissements hôteliers classés affichent respectivement des taux de récupération de 61% et 64% à fin août 2022.

Ainsi, la ville blanche a enregistré, au cours des huit premiers mois de l’année, 466.009 arrivées et 951.816 nuitées ce qui représente respectivement 80% du total des arrivées de la région et 76% du total des nuitées, souligne le CRT.

La capitale économique, première destination marocaine du tourisme d’affaires, médical et de shopping, continue d’attirer les touristes internationaux. A fin août 2022, le taux de récupération global des arrivées du marché international à Casablanca a atteint 48%, alors que celui des nuitées internationales, se situe à 54%, en comparaison avec la même période de 2019, note le CRT.

Avec 53.831 arrivées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC), le marché français reste le plus grand pourvoyeur de touristes pour la ville. Le taux de récupération des nuitées (janvier-août 2022 par rapport à 2019) se situe ainsi à 54%.

Les pays arabes constituent le deuxième marché émetteur de touristes avec 37.965 arrivées à fin août, soit un taux de récupération de 42%. Ils sont suivis par les Etats-Unis (24.348 et un taux de récupération de 54%) et de l’Afrique subsaharienne (13.945 arrivées et 73%).

D’autres marchés restent à la traîne tels que l’Espagne (8.387 arrivées et un taux de récupération de 35%), l’Italie (7.538 arrivées et 40%), le Royaume-Uni (5.294 arrivées et 51%), l’Allemagne (5.512 et 24%) et la Chine (5.516 et 12%) dont la durée de séjour à Casablanca est la plus élevée.