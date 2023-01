Maroc-UE : Borrell annonce deux nouvelles initiatives pour renforcer le partenariat bilatéral

Deux nouvelles initiatives seront lancées pour renforcer le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Rabat. Il s’agit, en premier lieu, d’un dialogue de haut niveau en matière de sécurité, qui se tiendra à Rabat prochainement, ainsi que d’une coopération renforcée dans les instances multilatérales entre le Maroc et l’Union européenne, a précisé Borrell en marge d’un point de presse tenu jeudi avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont affirmé la volonté de l’Union européenne et du Maroc de renforcer leur coopération, tout en soulignant la nécessité de protéger le partenariat entre les deux parties. Josep Borrell a affirmé la volonté de l’Union européenne d’ « élargir » et d’ « approfondir » le partenariat avec le Maroc qui « se base sur des valeurs », soulignant l’objectif de « bâtir une vision plus ambitieuse ».

De son côté, Nasser Bourita a déclaré que le Maroc travaille au renforcement du partenariat avec l’Union européenne dans divers domaines. « L’Union européenne est un partenaire stratégique de premier plan pour le Maroc », a-t-il affirmé, ajoutant que le voisinage avec l’Union européenne offre de grandes opportunités de coopération.