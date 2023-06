Maroc : Un nouveau programme au profit de 100.000 entrepreneurs

Le coup d’envoi du programme « Ana Moukawil » pour l’accompagnement de 100.000 entrepreneurs, porteurs de projets, auto-entrepreneurs, unités économiques informelles et très petites entreprises, a été donné, à Rabat, par le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences..

Ce programme à caractère universel, inclusif et axé sur la proximité, a pour objectif d’accompagner, à l’horizon 2026, 100.000 entrepreneurs, porteurs de projets, autoentrepreneurs, unités économiques informelles et très petites entreprises (TPE) souhaitant intégrer l’économie structurée, offrant ainsi une nouvelle génération de services publics adaptés aux besoins particuliers de ces acteurs économiques, précise le Site info.

Le ministre a indiqué qu’« Ana Moukawil » comprend une série de mesures incitatives visant à faciliter et encourager l’acte d’entreprendre, en mettant l’accent sur le soutien aux TPE.

Ce programme, a-t-il dit, repose sur une offre de valeurs adaptée aux réalités économiques et sera déployé grâce à une approche collaborative impliquant différents acteurs nationaux et régionaux, notant que cela apportera des innovations opérationnelles en matière d’accompagnement, de contribution à l’animation des dynamiques régionales, et d’identification d’opportunités au sein de différentes chaines de valeurs. Le ministre a, en outre, souligné que le programme ambitionne de libérer les énergies entrepreneuriales et soutenir la pérennisation et la croissance des TPE dans le pays.