Maroc: Un objectif de 80 millions de passagers d’ici 2030

Un vaste programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires a été approuvé pour porter la capacité du trafic aérien national de 30 à 80 millions de passagers à l’horizon 2030, nous apprend yabiladi.



Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé, ce mercredi à Casablanca, la mise en œuvre d’un programme ambitieux dans le cadre de la stratégie “Aéroports 2030” de l’Office national des aéroports (ONDA). Ce plan vise à répondre aux exigences croissantes du transport aérien et à préparer le pays à accueillir la Coupe du Monde de football en 2030.

«Nous faisons face à de grands défis, notamment la préparation pour la Coupe du Monde 2030, afin de soutenir la croissance du transport aérien, d’améliorer la qualité des services et de répondre aux attentes des visiteurs, tout en renforçant la compétitivité de la destination marocaine.»