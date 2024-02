Maroc : Une croissance de 3,5 %, selon le FMI

L’économie marocaine s’est renforcée l’année dernière grâce à la reprise de la demande intérieure et des exportations, et la croissance devrait s’accélérer pour atteindre environ 3,5 % à moyen terme, stimulée par des investissements plus importants, a déclaré le Fonds monétaire international (FMI).

Le renforcement de la demande intérieure devrait progressivement « creuser le déficit des comptes courants vers 3 % » du produit intérieur brut, tandis que l’inflation devrait « continuer à baisser lentement à mesure que les pressions sur les prix des produits de base et des denrées alimentaires s’estompent », a déclaré le FMI mercredi, à la suite d’une visite des services du FMI.

La réduction progressive du déficit budgétaire au cours des trois prochaines années semble « appropriée », a ajouté le FMI.

« Il faudra pour cela achever la réforme du système fiscal, y compris la TVA [taxe sur la valeur ajoutée], améliorer l’administration fiscale, rationaliser les dépenses, y compris les transferts aux entreprises publiques, et étendre l’utilisation du Registre social unifié à tous les programmes sociaux.

Le Maroc doit se concentrer sur l’accélération des réformes structurelles pour stimuler la croissance inclusive, a déclaré le FMI.

- Publicité-