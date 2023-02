Maroc : Une forte délégation espagnole attendue à Rabat

La réunion de haut niveau (RHN) entre le Maroc et l’Espagne qui se tiendra les 1er et 2 février 2023 à Rabat connaîtra la participation de plusieurs membres du gouvernement présidé par Pedro Sanchez, rapportent des médias espagnols, citant l’agence de presse espagnole EFE.

Au total, Pedro Sánchez, sera accompagné «d’une importante délégation» de douze ministres espagnols, dont les première et troisième vice-présidentes du gouvernement, Nadia Calviño et Teresa Ribera, indiquent ces médias, qui citent des sources diplomatiques.

Cette réunion, au cours de laquelle seront conclus une vingtaine d’accords bilatéraux, connaîtra également la participation des ministres des Affaires étrangères, José Manuel Albares, de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et de la Justice, Pilar Llop.

À leur tour, les ministres de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement, Luis Planas; de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, José Luis Escrivá; ainsi que des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez, devraient se rendre à Rabat pour prendre part à la RHN.

Selon la liste relayée par les médias espagnols, ces derniers seront rejoints par les ministres de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, Pilar Alegría, de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, et des Sciences et de l’Innovation, Diana Morant.

Lors de cette réunion, les ministres devraient rencontrer leurs homologues marocains et signer une vingtaine d’accords dans différents domaines, ajoute les mêmes sources.