Maroc : Une nouvelle feuille de route pour les technoparks à l’horizon 2027

Renforcer le réseau et l’accompagnement des start-up au Maroc. C’est l’un des objectifs de la nouvelle feuille de route des technoparks. Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, a présidé, le conseil d’administration du Moroccan information technopark company (MITC), société gestionnaire des technoparks qui a présenté la nouvelle feuille de route.

«Cette feuille de route s’appuie sur trois objectifs majeurs : renforcer l’accompagnement des porteurs de projets, start-up et entreprises digitales, élargir le réseau Technopark sur les régions du Royaume et adapter les vocations des futurs technoparks aux spécificités sectorielles régionales », a déclaré la DG de MITC, rappelant que la performance des Technoparks ces deux décennies a démontré son potentiel à accompagner un nombre plus important de start-up et TPE digitales. Le bilan s’est avéré positif en termes de réalisations et d’impact, avec à date 4 sites opérationnels, plus de 3.000 start-up accompagnées depuis 2001(dont 1.400 start-up résidentes), un taux de pérennité de 89% après 5 ans d’existence et la création de 15.000 emplois directs et indirects», rapporte un communiqué du ministère.

A ce stade, les technoparks accompagnent près de 450 start-up innovantes qui génèrent un chiffre d’affaires annuel cumulé de 900 millions DH. « 25% d’entre elles exportent leurs solutions technologiques spécifiquement en Afrique. Des indicateurs encourageants pour déployer une nouvelle feuille de route stratégique plus ambitieuse axée sur le renforcement de l’accompagnement et mettant à la disposition des start-up au niveau national des mécanismes d’appui évolutifs et des programmes adaptés pour accélérer leur croissance», souligne la même source.