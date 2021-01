Maroc : Vers le lancement d’une unité industrielle de production de vaccin

Le Conseil d’administration de l’Institut Pasteur a adopté, mercredi lors de sa session ordinaire, les projets programmés dans le cadre du plan stratégique 2019/2023, rapporte le site Yabiladi.

Dans un communiqué, l’Institut indique que cette réunion, présidée par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, a notamment été dédiée à l’examen du projet de création d’une unité industrielle pour la production des vaccins et des produits biologiques et le projet de création d’un centre national d’expertise dans les analyses biologiques médicales spécialisées.

Selon la même source, la mise en place de cette unité permettra de répondre à la demande nationale en matière de vaccins pour lutter contre les maladies infectieuses et les intoxications résultant des morsures des serpents et des scorpions et renforcera de même le positionnement du Maroc parmi les pays producteurs de produits biologiques, conformément aux recommandations de l’OMS.

Le projet de création d’un centre national d’expertise dans les analyses biologiques médicales spécialisées, fruit d’un partenariat public/privé, permettra de faire face aux dangers des maladies contagieuses et non-contagieuses et de réduire ainsi la dépendance du Maroc aux ressources étrangères ou la sous-traitance de certaines analyses spécifiques.