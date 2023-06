Marsad Raqabah dissèque la situation au Groupe Chimique

Dans un récent communiqué, Marsad Raqabah (l’Observatoire Raqabah) a fourni des données sur la situation prévalant dans le Groupe Chimique Tunisien (GCT), face à la menace des syndicats relevant de l’UGTT d’observer une grève lundi 19 juin à l’appui d’un ensemble de revendications.

Marsad Raqabah a signalé que les syndicats relevant de l’UGTT du Groupe Chimique Tunisien menacent d’observer une grève lundi 19 juin et d’empêcher l’alimentation des usines du Groupe en phosphates et soufre, ce qui risque de paralyser les exportations du phosphate tunisien vers les marchés internationaux et priver ainsi le Groupe de revenus supplémentaires, outre son exposition au paiement de pénalités de retard.

Ces revendications syndicales portent sur le renouvellement du parc roulant du Groupe, la nomination de cadres, le recrutement de nouveaux éléments et certaines vacances auxquelles il y a lieu de pourvoir, outre le règlement des droits à titre d’amélioration de la prime de productivité en 2021, le versement de cette prime de productivité améliorée au titre de 2022.

Or, le GCT a essuyé en 2021 des pertes estimées à 610 millions dinars de sorte que le montant de ses pertes cumulées entre 2015 et 2012 a atteint 1300 millions dinars, à cause notamment de la régression de la production, alors que celle de l’acide phosphorique a chuté de 40% entre 2015 et 2020, , soit de 815 mille tonnes à 460 mille tonnes.

Le GCT s’est trouvé dans l’incapacité de procéder à la transformation de 900 mille tonnes de phosphate dans ses unités de transformation de Gabès, ou d’accroître la production pour répondre à la demande mondiale, outre la fermeture de son usine à Sfax. Tout ceci, en continuant à verser les primes et autres avantages.

Au même moment, la somme versée à titre de prime d’amélioration de la productivité pour chaque agent en particulier est passée de 900 dinars en 2016 à 2300 dinars à partir de 2018. Or, les primes versées depuis 2019 n’ont pas été autorisées ni entérinées par l’autorité de tutelle et la présidence du gouvernement.

Les états financiers du GCT en 2021 et 2022 n’ont pas été établies et publiés, tandis qu’il doit assurer mensuellement 300 mille dinars à titre de dépenses d’exploitation et de paiement des factures, salaires et émoluments divers.

Les syndicats de l’UGTT réclament en outre des sessions de formation pour les syndicalistes et les membres du bureau exécutif de la fédération générale du pétrole en Tunisie et à l’étranger, sur le compte du GCT, en violation flagrante des règlements et des statuts.

Marsad Raqabah a d’ailleurs déposé auprès de la justice une plainte à ce sujet en 2022 et cette plainte suit son cours normal.

La plainte de Marsad Raqabah concerne des abus et des soupçons de corruption en rapport avec l’octroi injustifié de sommes d’argent de la part des responsables du Groupe Chimique Tunisien au profit de l’UGTT et de la fédération générale de pétrole, outre la prise en charge de dépenses de certains membres dirigeants de cette fédération, et le paiement injustifié d’autres sommes au profit d’unions régionales de travail.

Marsad Raqabah s’est appuyé dans sa plainte sur de nombreux rapports d’audit et de contrôle faisant état de dépenses injustifiés à titre d’activités, de voyages, de cadeaux, dépassant un million dinars entre 2018 et 2020, outre la prise en charge injustifiée de dépenses inhérentes à la mise en disponibilité de 3 agents atteignant 800 mille dinars.

Par ailleurs, les rapports de contrôle ont contesté la validité de plusieurs nominations à des potes de fonction ne figurant pas dans l’organigramme du Groupe qui refuse, justement, d’adopter le nouvel organigramme établi depuis 2016 malgré son approbation par le ministère des Finances et le Tribunal administratif.