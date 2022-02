Marzouki appelle l’opposition à « préparer une alternative « à Kais Saied

L’ex président Moncef Marzouki, a répété qu’ « il n’y a pas de dialogue avec le coup d’Etat » appelant à la destitution du président Kais Saied au motif qu’il est devenu un « président illégitime » et a appelé l’opposition à préparer une alternative.

- Publicité-

Cette déclaration a été faite dans une allocution vidéo de Marzouki depuis la capitale française, Paris, lors de la manifestation à Tunis, menée par « Citoyens contre le coup d’État – Initiative démocratique » , pour soutenir l’indépendance du pouvoir judiciaire et rejeter les décisions de Saied annoncées le 25 juillet 2021.

Marzouki a déclaré : « Il n’y a pas de solution avec le coup d’Etat, sauf à le renverser », ajoutant : « Je suis un homme de dialogue et j’aime le dialogue, mais l’expérience a prouvé qu’il n’y a pas de dialogue avec le colonialisme, le sionisme, l’apartheid et avec la tyrannie. »

Il a également appelé « tous les démocrates de Tunisie à se rassembler afin de mener cette phase délicate et difficile pour renverser le coup d’État et, ensuite, pour préparer l’alternative ».

Plus tard, Marzouki a écrit sur sa page Facebook : « La bataille contre le coup d’État doit être menée jusqu’à son terme, ce qui exige d’unir les forces sous la bannière de la Constitution. Tous ceux qui soutiennent cet intrus au patriotisme et à la révolution savent qu’il est incompétent et inapte, et que la préparation de son remplacement est peut-être plus avancée que nous l’imaginons. »

Il conclut en disant : « Il faut donc former rapidement le front démocratique et préparer l’alternative, car il n’y a pas d’autre alternative que l’Etat de droit et les institutions qui servent les droits et les libertés de tout le peuple tunisien ».