Masters 1000 de Paris: Djokovic s’impose facilement face à Cressy

Novak Djokovic, champion sortant, a réussi une entrée maîtrisée face au serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (34e), écarté 7-6 (7/1), 6-4, au deuxième tour du Masters 1000 de Paris mardi.

En huitièmes de finale, Djokovic affrontera soit le Russe Karen Khachanov,

soit le Suisse Marc-Andrea Hüsler, opposés en soirée. Privé de tournée américaine estivale par sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, et ainsi de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet, le Serbe de 35 ans est sur une série de dix matches gagnés consécutivement depuis qu’il a repris le chemin du circuit

fin septembre. Il s’est imposé successivement à Tel Aviv et Astana avant de venir à Paris.

Contre Cressy, redoutable serveur (15 aces pour 10 doubles fautes), Djokovic a réalisé le seul break de la partie à 4-4 dans le second set. Il a ensuite conclu sur son service après 1h42 min de jeu. Lui n’a eu à faire face à aucune balle de break. L’ex-N.1 mondial actuellement 7e, qualifié pour le Masters de fin d’année (13-20 novembre à Turin) au titre de son sacre à Wimbledon, est en quête d’un septième trophée dans la salle de l’est parisien.