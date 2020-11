Matches amicaux: les Européens se préparent pour la Ligue des nations

L’Espagne et les Pays-bas se sont neutralisés 1 à 1 en match amical à Amsterdam mercredi, les deux formations ne réussissant pas à se relancer avant les rencontres de Ligues des nations respectivement face à la Suisse et la Bosnie-Herzégovine.

Le sélectionneur Luis Enrique, qui restait sur une défaite contre l’Ukraine mi-octobre 1-0 avec la sélection espagnole, avait décidé d’aligner une « Roja » en 4-3-3, avec Morata et Gerard Moreno devant. Alors que Ansu Fati, blessé, était remplacé par Marco Asensio, du Real Madrid.

Côté Pays-Bas, Franck de Boer avait également aligné un 4-3-3, les Oranjes déplorant l’absence du solide défenseur néerlandais Virgil van Dijk.

Les buts sont l’oeuvre, pour l’Espagne, de Sergio Canales à la 18e, très bien servi par Alvaro Morata, et de Donny van de Beek à la 47e pour les Pays Bas.

L’Espagne affronte la Suisse samedi puis recevra l’Allemagne mardi en ligue des nations. Les Pays-Bas reçoivent la Bosnie dimanche avant de se rendre en Pologne mercredi.

De son côté, l’Allemagne sans ses principaux titulaires s’est imposée à Leipzig en amical face à la République tchèque 1-0, et s’est un peu rassurée avant les deux rencontres à venir de Ligue des Nations contre l’Ukraine et l’Espagne.

Luca Waldschmidt, l’attaquant du Benfica Lisbonne qui fêtait sa cinquième sélection, a marqué l’unique but de ce match à huis clos dès la 13e minute,

bien servi par le néophyte Philipp Max, latéral gauche du PSV Eindhoven.

Cette équipe allemande « B » aurait pu plier le match beaucoup plus tôt si ses attaquants n’avaient pas manqué plusieurs occasions franches. Mais la Mannschaft, qui restait sur quatre nuls et une seule victoire en cinq rencontres, s’est de nouveau montrée fébrile et a tremblé dans les dernières minutes.

Dans un autre match amical joué à Florence, l’Equipe d’Italie bis, sans le moindre titulaire habituel sur le terrain et sans son sélectionneur Roberto Mancini

sur le banc, pour cause de coronavirus, a facilement dominé l’Estonie (4-0).

L’attaquant de Fribourg Vincenzo Grifo s’est offert un doublé – ses deux premiers buts avec les Azzurri pour sa quatrième sélection – d’une jolie frappe hors de la surface (14e) puis sur un penalty en force (75e).

Federico Bernadeschi, à la peine en ce début de saison avec la Juventus, a lui retrouvé le sourire avec un but non moins magnifique, du gauche (27e).

L’attaquant de Bologne Riccardo Orsoloni, sur un nouveau penalty (86e), a conclu cette soirée tranquille pour l’Italie, qui étire à vingt matches sa série d’invincibilité.

Quant à l’équipe de France, certes diminuée par les blessures mais inquiétante dans le jeu, a été battue à domicile par la Finlande (2-0) concédant sa troisième défaite depuis le Mondial-2018.

Les Bleus de Didier Deschamps, qui a offert mercredi leur première sélection à Marcus Thuram et Ruben Aguilar, effectueront dans trois jours un déplacement crucial samedi à Lisbonne face au Portugal dans le groupe 3 de la Ligue des nations.

Les résultats des matches amicaux :

Grèce – Chypre 2 – 1

Albanie – Kosovo 2 – 1

Malte – Liechtenstein 3 – 0

Monténégro – Kazakhstan 0 – 0

Lituanie – Iles Féroé 2 – 1

Saint-Marin – Lettonie 0 – 3

Roumanie – Belarus 5 – 3

Bulgarie – Gibraltar 3 – 0

Turquie – Croatie 3 – 3

Danemark – Suède 2 – 0

Luxembourg – Autriche 0 – 3

Pays-Bas – Espagne 1 – 1

Allemagne – République tchèque 1 – 0

Portugal – Andorre 7 – 0

Italie – Estonie 4 – 0

Pologne – Ukraine 2 – 0

Belgique – Suisse 2 – 1

Slovénie – Azerbaïdjan 0 – 0

France – Finlande 0 – 2.

- Publicité-