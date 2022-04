Mecachrome rachète TPM en Tunisie

Leader sur le marché de l’aérostructure, et présent en France et à l’international, le Groupe Mecachrome renforce son organisation industrielle en procédant à l’acquisition de TechniProtec Metal (TPM) en Tunisie par Mecachrome Tunisie. Le groupe continue ainsi à renforcer son savoir-faire et ses capacités de traitement de surface déjà présentes en France et au Maroc. TechniProtecMétal est une société française de traitement de surface, installée aussi à Sousse en Tunisie, et membre de Gitas (Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales)

CEO de Mecachrome, Christian Cornille estime que cette acquisition est une étape supplémentaire dans l’exécution du Plan de Transformation du Groupe, qui vise à intégrer le traitement de surface dans le système de production de Mecachrome Tunisie, entité spécialisée en tôlerie aéronautique Aluminium et Titane.