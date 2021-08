Mechichi se porte bien !

Fathi Jari, chef de Instance nationale pour la prévention de la torture, a déclaré, jeudi , que des proches de l’ancien chef du gouvernement, Hichem Mechichi ont confirmé qu’il est en bonne santé et qu’il préfère se retirer de la vie publique et se consacrer à sa vie personnelle et familiale.

S’exprimant sur Radio Mosaïque, il a ajouté la récente absence de Mechichi avait suscité de l’inquiétude, soulignant que l’Instance a tenté de le contacter directement pour prendre de ses nouvelles. Dans le même contexte, Jari a confirmé que la commission n’avait reçu aucune information concernant une détention de Mechichi ou les nouvelles relatives à un préjudice auquel il aurait été exposé..