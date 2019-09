Médenine: les établissements éducatifs sont en grève

Une grève présentielle, dans tous les établissements de l’enseignement public (écoles, collèges, lycées), de la région de Médenine, est observée, jeudi, par les cadres éducatifs et administratifs et les agents, à l’appel de l’Union régionale du travail.

Le secrétaire général de la fédération de l’enseignement de base, à Médenine, Mongi Helal, explique ce mouvement par la volonté de sauvegarder le secteur qui souffre du manque de personnel éducatif, administratif et exécutif et de la faiblesse des équipements.

L’absence d’interaction du ministère avec les revendications du secteur a acculé l’URT à décréter la grève, indique le responsable syndical.

Dans une motion rendue publique, à l’issue de la réunion de réconciliation tenue, le 24 septembre 2019, à Médenine, au siège du gouvernorat, que l’URT qualifie d’ ” échec “, l’union explique la décision de grève, par l’absence de représentants du ministère de l’éducation aux réunions sur le secteur et le non-respect des engagements.

Selon le commissaire régional à l’éducation, Mongi Mnassar, les besoins de la région en personnel éducatif ont été couverts. Le ministère de l’éducation attend l’autorisation du ministère des finances pour combler les postes vacants des agents d’exécution.

Plusieurs parents d’élèves soutiennent le mouvement des enseignants, face à la dégradation de l’hygiène, dans les établissements scolaires, de la région, à cause du manque d’agents de propreté.