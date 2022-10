Médenine-Migration clandestine : 8 cadavres repêchés et poursuite des opérations de ratissage

Les marins de Zarzis et Djerba(Gouvernorat de Médenine) ont repêché 8 cadavres au cours des opérations de ratissage lancé mercredi 5 octobre dernier et qui se poursuivent lundi à la recherche des portés disparus originaires de la région, avec qui tout contact avait été perdu depuis leur départ dans une traversée illégale vers les côtes italiennes depuis plus de deux semaines.

Les 8 cadavres n’ont pas pu être identifiés et sont en cours d’examens génétiques , a indiqué l’un des commandants des baraques de recherche et président de l’association des marins Chamseddine Bourassine à l’agence TAP.

Depuis l’annonce des habitants de Zarzis de la disparition de contact avec leurs enfants, cette sortie maritime est la troisième opération de ratissage d’envergure au niveau du nombre et des équipements dans le cadre du soutien des citoyens et des associations de la société civile des efforts des autorités officielles, gardes côtes et armée pour trouver les disparus.

Pour rappel, un bateau de migrants clandestins a quitté les côtes de Zarzis dans la nuit entre le 21 et 22 septembre 2022 avec à bord 17 personnes, pour la plupart des enfants de 16 à 18 ans, un bébé et deux femmes, avec qui tout contact avait été perdu, une demi-heure seulement après leur départ.