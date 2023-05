MEDREC soutient la rénovation énergétique pour le bâtiment proposée par des étudiants tunisiens

Le Centre méditerranéen des énergies renouvelables (MEDREC), partenaire du projet SEACAP4SDG, en collaboration avec le groupe d’experts (Atmosphères ADD) sélectionné pour soutenir le processus de rénovation énergétique en Tunisie, a participé à un challenge organisé dans le cadre du projet Sole, financé par le programme ENI CBC MED.

Ce challenge est organisé pour les étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunisie afin de proposer des solutions de rénovation innovantes et rentables pour un bâtiment public en Tunisie, en 48 heures. Le bâtiment, objet du défi, est celui de la municipalité de Bizerte, qui est le point de repère de la ville et représente une valeur patrimoniale importante.

Les étudiants ont reçu des sources d’information/documents fiables pour les aider à proposer les mesures de rénovation les plus appropriées. Parmi ces sources, un guide pour innover dans le processus de rénovation des bâtiments publics dans l’espace Med a été mis à disposition. Il s’agit d’un outil développé dans le cadre du projet Med-EcoSuRe, capitalisé dans le cadre de SEACAP4SDG.

Au total, 11 groupes d’étudiants (2 par groupe) ont participé au challenge, qui a débuté le 10 mai, et ont présenté leurs travaux le 12 mai devant un jury composé d’ingénieurs, d’architectes et d’experts.

Le groupe gagnant a proposé un ensemble de solutions de rénovation reliant chaque intervention au bâtiment et à ses utilisateurs en termes de consommation d’énergie et de confort intérieur.

Les interventions comprenaient PV et chauffe-eau solaires en toiture, façade verte, réorganisation des espaces intérieurs, dispositifs d’ombrage, ventilation naturelle…

Le groupe d’experts en Tunisie prendra en considération ce paquet de rénovation énergétique lorsqu’il proposera des mesures pour le bâtiment pilote de Bizerte.