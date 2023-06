Melonie et le G7 parlent de la petite Tunisie. Pourquoi ?

C’est l’économie italienne qui est en jeu et le système bancaire européen aussi en jeu. L’Algérie et la Tunisie contrôlent 29 % du GNL qui va vers l’Italie. Pas de GNL = Pas d’électricité = Effondrement économique pour l’Italie et pour l’Europe dans son ensemble notre principal partenaire commercial.

1. L’Italie a reçu 29 % de ses besoins énergétiques de l’Algérie via le gazoduc transméditerranéen tunisien, tout trouble social en Tunisie qui interrompt le flux de GNL vers l’Italie est catastrophique pour l’économie italienne et pour l’économie européenne dans son ensemble.

Pas de GNL vers l’Italie = Pas d’électricité = Pas d’ordinateurs en fonctionnement = Pas de production = L’économie italienne va s’arrêter = les entreprises ne peuvent pas payer leur dette = effondrement bancaire = des millions d’emplois seront perdus.

2. Plus de 80% de la dette extérieure tunisienne, en euros, dollars américains et yens (pays du G7) avec un total de 35 milliards d’euros auprès des banques européennes et des obligations tunisiennes sont négociées sur les marchés européens de la dette et si la Tunisie fait défaut sur la dette paiement, les banques européennes seront en difficulté.

C’est pourquoi Georgina Meloni et les pays du G7 et les dirigeants de l’UE veulent que la Tunisie puisse avoir suffisamment d’euros et de dollars pour payer sa dette en 2023 et 2024 sans défaut. (voir ci-dessous le tableau de la dette tunisienne.)

3. Le gouvernement tunisien a besoin de 25 000 MTND de financement en 2023, soit 16% du PIB tunisien par rapport à 2015 à 9% du PIB, Fitch Ratings et l’Europe considèrent que ces chiffres placent la Tunisie dans les catégories à haut risque de défaut de paiement de ses dettes . Ils peuvent voir la pénurie de pain, d’essence, de médicaments et d’eau potable déjà ces signes sont une alarme de feu rouge pour l’Europe.

4. La pénurie d’essence, la pénurie de pain et la pénurie de médicaments sont les signes qu’un gouvernement est à court d’euros et de dollars et a besoin d’une action urgente pour obtenir des prêts du FMI et d’autres aides financières bilatérales pour soutenir l’économie.

Cependant, la valeur des obligations tunisiennes est stable cette semaine à 82,60 pour la valeur nominale sur le marché de la dette en euros.

Et le dinar tunisien toujours stable à 3,34 pour un euro et 3,11 pour un dollar et 92 jours de réserves, ce qui stabilisera les prix et contribuera à faire baisser davantage l’inflation. (site BCT).

Conclusion:

La notation Fitch a abaissé la note de la dette souveraine tunisienne à CCC-. La dégradation à ‘CCC-‘ reflète l’incertitude quant à la capacité de la Tunisie à mobiliser un financement suffisant

Larbi Bouhali

Managing Director at ACHgroup Australia