Mercedes conçoit un respirateur pour les patients atteints du Coronavirus

L’équipe Mercedes, détentrice du titre de constructeur et de pilote des championnats du monde de Formule 1, a décidé de participer à la conception de respirateurs pour aider les patients atteints du nouveau Coronavirus.

Mercedes a rejoint la campagne ‘’Project Bitline’’ en développant un respirateur dans une joint-venture avec ‘’University College London’’, et ses spécifications ont été approuvées par les services de santé nationaux britanniques.

L’équipe Mercedes a annoncé mardi qu’elle était en mesure de produire des conceptions pour un nouvel appareil respiratoire.

Selon la société, il s’agit d’un appareil à pression positive continue ou ‘’CPAP’’, qui aide les patients ayant des difficultés respiratoires et ceux qui ont une infection pulmonaire et dont les unités de soins où ils se trouvent n’ont plus assez de masques à oxygène, car l’appareil leur permet de ne pas placer les patients dans des unités de Soins intensifs.

Un prototype de cet appareil, qui augmente le flux d’air et d’oxygène vers les poumons, a été utilisé dans les hôpitaux en Italie et en Chine pour aider les patients Covid-19 atteints d’infections pulmonaires aiguës.