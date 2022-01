Messi contrôlé positif au Covid

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé que Lionel Messi fait partie des 4 joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. Il y avait donc la crainte que l’attaquant de 34 ans ne reprenne pas l’entraînement avec Paris avant une semaine. Sauf que Gaston Edul, journaliste de TyC Sports, assure que l’international argentin a été testé il y a plusieurs jours et qu’il devrait venir à Paris dans les prochaines heures.

- Publicité-

Ce n’est pas un communiqué officiel, alors on garde une part de prudence. Cependant, on peut penser que ce journaliste n’a pas lancé une telle affirmation au hasard. Ce serait une très bonne nouvelle que cela se confirme, car cela permet d’avoir Messi prochainement à Paris et prêt à travailler avec le groupe. Il reste à attendre le déroulement des prochains jours.