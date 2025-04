Météo : Des pluies éparses et temporairement orageuses

Le temps sera lundi partiellement nuageux, à densément nuageux sur les régions de l’Ouest. Des pluies éparses et temporairement orageuses seront enregistrées, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies concerneront localement les régions de l’Est, l’après-midi, et seront parfois abondantes sur l’extrême Nord-ouest accompagnées des chutes de grêles dans des endroits limités.

Le Vent soufflera de secteur Ouest fort près des côtes et sur les régions de l’Ouest et du Sud suscitant des tourbillons locaux de sables. Par contre, il soufflera modéré à faible sur le reste des régions, a t-on ajouté.

La mer sera agitée à localement houleuse. Les températures maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés dans les régions de l’Ouest, aux alentours de 19 degrés sur les hauteurs. Elles varieront entre 26 et 32 degrés dans les régions de l’Est, à l’exception de la région du Cap Bon où les températures s’élèveront à 21 degrés et atteindront 36 degrés à l’extrême Sud-est.