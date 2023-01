Météo: L’activité du vent se poursuit

L’activité du vent se poursuit, en ce début de semaine, près des zones côtières notamment sur le Nord, où sa vitesse atteindra 60 km / h. l’alerte reste d’actualité pour les activités de navigation et de pêche, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera houleuse dans la Nord à agitée dans l’est du pays.

Des pluies éparses seront attendues sur l’extrême nord et le temps sera nuageux sur le reste des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 21 degrés et atteindront 13 degrés sur les hauteurs.

