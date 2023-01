Météo: Le temps froid persistera samedi et dimanche dans la plupart des régions

Le temps froid persistera dans la plupart des régions samedi et dimanche 21 et 22 janvier 2023. Les températures maximales varieront entre 10 et 14 degrés et ne dépasseront pas 5 degrés dans les hauteurs.

Les températures minimales se situeront entre 4 et 8 degrés, sauf dans les régions ouest du pays où elles seront comprises entre -1 et 3 degrés.

Des pluies éparses, temporairement orageuses et parfois intenses sont attendues sur l’extrême nord- ouest et concerneront progressivement, avec une moindre intensité, le centre-ouest et localement le sud. Des chutes parfois intenses de neige sont également prévues, à partir du samedi après-midi, sur les régions d’une altitude dépassant 700 mètres dans les gouvernorats de Jendouba, le Kef, Siliana et Kasserine.

Des vents forts d’une vitesse comprise entre 50 et 70 km/h et atteignant temporairement 90 km/h souffleront prés des côtes nord et sur les hauteurs.