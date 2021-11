Les perturbations météorologiques se dissipent progressivement. Quelques pluies sur le Cap Bon le matin, puis ciel ensoleillé avec quelques nuages passagers sur la plupart des régions l’après-midi.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 23 °C et se situeront à 15 °C sur les hauteurs.

La vitesse maximale du vent diminuera à 40 km/h. Mer agitée à forte.