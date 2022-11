Météo: Pluies éparses et orageuses sur le nord et légère baisse des températures

Des pluies éparses et orageuses se poursuivent mercredi sur le nord devenant parfois intenses avec des chutes locales de grêle dans les régions côtières près des côtes, selon l’Institut national de la météorologie (INM) .

Ces précipitations engloberont les régions du sahel l’après -midi. Le ciel sera dégagé sur le reste des régions et le vent soufflera fort près des côtes. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée.

Les températures seront en légère baisse et les maximales varieront entre 9 et 14 degrés dans le nord et sur les hauteurs et seront comprises entre 14 et 19 degrés dans le reste des régions.

