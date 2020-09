Météo: Températures en légère hausse

Temps sera, lundi, nuageux sur le nord et le centre et partiellement voilé sur le sud et les nuages seront parfois abondants sur les régions côtières, d’après l’Institut National de la Métrologie (INM).

Le vent de secteur Ouest sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le sud fort prés des régions côtières nord et faible à modéré sur le reste des régions et la mer sera agitée à très agitée puis elle sera houleuse sur les régions côtières nord et sur le reste des régions côtières.

Les températures seront en légére hausse et les maximales seront comprises, entre 23 et 28 degrés, sur le Nord, les hauteurs et les régions côtières et oscilleront, entre 27 et 32 degrés sur le reste des régions et atteindront 34 degrés sur l’extrême sud.