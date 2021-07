Le temps est aujourd’hui, dégagé à peu nuageux, vendredi, dans la plupart des régions du pays. Les températures sont en légère hausse, les maximales sont situées entre 33 et 37 degrés sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 41 degrés sur le reste des régions.Vent faible à modéré, d’une vitesse qui ne dépasse pas 30 km/h. Mer peu agitée.SAB

