Temps clair et ciel partiellement nuageux à parfois très nuageux au sud. Les températures seront relativement stables, les maximales seront situées entre 22 et 27 degrés au nord, sur les hauteurs et dans les zones côtières et entre 27 et 32 degrés dans le reste des régions. A l’extrême sud, les températures atteindront 36 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent soufflera fort d’une vitesse qui pourraient atteindre 60 Km/h au Sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et de poussière, selon l’Institut National de la Météorologie (INM) .La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès et ondulée dans le reste des côtes.