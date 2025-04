Les températures seront en hausse, ce vendredi 18 avril 2025, a fait savoir l’Institut national de la météorologie.

Les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés dans le Nord et entre 25 et 30 dans le reste des régions.

Le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays et le vent sera faible à modéré, a indiqué la même source.