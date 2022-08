Météo : Températures toujours en hausse lundi

Les Températures sont toujours en hausse lundi. Les maximales oscilleront entre 34 et 41 degrés dans les gouvernorats du sahel, du nord et du centre et entre 40 et 47 degrés ailleurs et seront accompagnées de coups de sirocco.

Le temps sera, partiellement, nuageux et les nuages seront intenses sur les régions ouest avec apparition de cellules orageuses l’après-midi.

Ces précipitations engloberont progressivement, certaines délégations Est du nord et du centre. Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera généralement houleuse.

