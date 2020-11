Temps localement brumeux, au cours des premières heures de la journée, sur les zones basses et les zones avoisinantes des barrages et des forêts, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Quelques pluies sont attendues dans le sud-est du pays. Les vents sont généralement modérés, ne dépassant pas 30 km / h. La mer sera ondulée.

Les températures seront en légère hausse et les maximales varieront entre 16 et 21 degrés et atteindront 14 degrés sur les hauteurs.

