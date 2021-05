Météo:Temps estival et températures en hausse

Temps estival, vendredi, 14 mai 2021. Les températures sont toujours en hausse, les maximales oscilleront entre 28 et 33 degrés dans le Nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie.

Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront progressivement plus intenses en fin de journée sur le Nord Est avec possibilité d’apparition des pluies faibles et locales.

Vent fort, notamment près des côtes et au sud, où il provoque des phénomènes de sable et de poussière. La vigilance est recommandée par l’INM.

Mer agitée. Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur.