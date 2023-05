MG augmente son capital de 5,2 MDT pour devenir «Défenseur du pouvoir d’achat»

Le capital social de la société Magasin Général, qui est par ailleurs une création de la STIL en 1988 et en bourse depuis 1999, sera prochainement augmenté de 5 218 750 dinars, pour être porté à 16, 7 MDT. C’est la 6ème augmentation depuis celle de 1998, et sans compter la réduction de la valeur minimale de 2013.

Cette nouvelle augmentation de capital de l’entreprise du groupe Bayahi a pour objectif d’optimiser la structure financière en renforçant les fonds propres, de financer les futurs projets d’investissement à travers un plan de redressement stratégique, et d’améliorer la trésorerie. Autre effet de cette prochaine augmentation de capital, les capitaux propres devraient passer de 72, 694 MDT à fin 2021 à 154, 266 K MDT à fin 2026.

MG fait travailler 3.344 employés pour 72,8 MDT et a payé plus de 2 MDT en impôts

Dans le prospectus de cette augmentation, on pouvait lire que « la ligne de conduite proposée de l’orientation stratégique de la société est de renforcer le leadership de Magasin Général en Tunisie dans les années à venir, soutenir l’expansion, gagner plus de parts de marché, devenir le leader en Tunisie, être l’enseigne préférée des Tunisiens et devenir le champion de la satisfaction client ».

Mais plus important encore, c’est le plan de redressement que voudrait ainsi financer cet important opérateur du marché de la grande distribution en Tunisie, et qui s’articule autour de trois axes stratégiques. « En priorité, lancer un grand chantier d’excellence opérationnelle en magasin. Ensuite, ajuster l’offre en tant que “défenseur du pouvoir d’achat” (disponibilité et qualité des produits, recentrage sur le 1er prix notamment via la marque propre) pour renforcer la perception client et augmenter en conséquence le CA/m2 ». Et enfin, « continuer à renforcer nos équipes d’appui : plein potentiel des investissements IT réalisés, digitalisation en modernisant nos process, renforcement de nos centres d’excellence », termine à ce propos le prospectus, qui signale par ailleurs qu’« il n’y aura pas de distribution de dividendes pour toute la période 2022-2026 ». Une période pendant laquelle le RN devrait pourtant passer de -18,2 MDT en 2021 à +17,2 MDT en 2026 selon le bilan prévisionnel qu’on retrouve dans ledit prospectus (Voire tableau ci-dessous).

Harcelée par le fisc et la CNSS

Harcelée (comme presque tous les groupes tunisiens qui vont désormais jusqu’à carrément les installer dans leurs locaux) par le Fisc et la CNSS qui se fait parfois recaler, l’entreprise des Bayahi « a fait l’objet d’une notification des résultats d’un contrôle social portant sur les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant réclamé par la CNSS de 4, 944.427 MDT. La société s’est opposée à ces résultats conformément aux lois et réglementations en vigueur. A la suite de cette opposition, les services du contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale ont revu les différents chefs de redressement, et ont révisé le montant de la notification à la baisse pour le porter à 3 353 063,410 dinars. Le 21 juillet 2022, ce montant définitif de taxation a fait l’objet d’un engagement de la part de la société Magasin Général pour le payer sur 36 mois, soit 93 140,650 dinars mensuellement et qui arrivent à échéance le 21 juin 2025 ».

Dans l’extrait de l’opinion des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2020, on apprend aussi que « la société Immobilière Magasin Général (IMG), filiale du Groupe Société Magasin Général, avait reçu en février 2021 une taxation d’office en matière de droits d’enregistrement d’un montant de 223.220 DT contre laquelle elle a formulé une opposition ».

Le cas « Founa » rachetée à 798 mille DT chez Karim Skik

Rappelons que l’actionnaire majoritaire de la SMG est la « Med Invest Compagny », une société au capital de 80 MDT intégralement détenue par le groupe Bayahi. Le groupe est articulé autour de 6 pôles, financier, commercial (des marques comme Hollywood, Mars, Red Bull notamment), agroalimentaire (Sicam, Procan, Sedan et aquaculture notamment), de service (Deux parking), immobilier (SMI, Zeineb et IMG notamment) et industriel (TPR, Sotuver, Tunicast et Cetram). Ceci, sans compter les deux entreprises en services informatiques, par ailleurs, toutes financièrement bien portantes.

Groupe de 15 entreprises, il était en 2021 et en consolidé, déficitaire de plus de 26,8 MDT mais mieux que le RN négatif de 37 MDT revenant en 2020 à la société consolidante. Sur les quinze entreprises consolidées, seules 6 étaient déficitaires en 2021, essentiellement la SMG (-18,2 MDT), l’immobilière MG (-9,1 MDT), la Promadro où un expert économique connu participait à hauteur de 42 % qui en est le DG et qui terminait 2021 avec une perte de plus de 33 mille DT et des CP négatifs de presque 39 mille DT, et surtout Founa qui est la plateforme de vente électronique du groupe.

Pour rappel, c’était le 17 juin 2022 que la société faisait l’acquisition des titres de participation de Karim Skik dans le capital de Founa pour 798 000 DT. Le 29 juin 2022, elle fait une augmentation du capital de Founa par compensation de créances détenues par la SMG pour un montant de 6 MDT. La société Magasin Général deviendra ainsi majoritaire dans le capital de Founa à hauteur de 69,78%. Les parts restantes sont détenues par MG Invest et MG SICAR à hauteur de 15,11%. En 2021, Founa enregistrait un déficit de plus de 3,7 MDT malgré un très bon chiffre d’affaires de plus de 7,5 MDT en 2021.

Probable prochain siège social de MG au Centre Urbain nord, commandé par sa filiale Zeineb PI