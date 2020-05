Michel Piccoli, monument du cinéma français, n’est plus

Monument du cinéma français, l’acteur Michel Piccoli est décédé à l’âge de 94 ans a annoncé sa famille, ce lundi 18 mai. Il avait notamment été révélé au grand public dans » Le Mépris » de Jean-Luc Godard, aux côtés de Brigitte Bardot..

L’acteur a promené son physique de séducteur aux sourcils broussailleux dans plus de 150 films, du provocateur de » La Grande Bouffe » au pape en proie au doute d’ » Habemus papam » (2011), son dernier grand rôle à l’écran.

Il a, également, interprété des personnages troubles ( » Le journal d’une femme de chambre », » Belle de jour », »Le charme discret de la bourgeoisie ») avant de devenir une incarnation des Trente glorieuses, immuable clope au bec, chez le second, dans les années 70 ( » Les choses de la vie », » Max et les ferrailleurs », » Vincent, François, Paul… et les autres »).

Quatre fois nommé aux César notamment pour » La belle Noiseuse » de Jacques Rivette en 1992, il n’a jamais été récompensé par l’Académie.