Migrants subsahariens: Quelles retombées sur l’économie tunisienne?

Des experts tunisiens ont exprimé leurs craintes quant à la situation économique de leur pays dans la foulée de la sortie du président de la République, Kais Saied, sur les migrants des pays africains au sud du Sahara.

La semaine dernière, il avait évoqué des « hordes » d’immigrants subsahariens arrivant en Tunisie, ajoutant qu’il existait une conspiration visant à modifier la composition démographique du pays.

Il a rendu les migrants responsables de « la violence, de la criminalité et de pratiques inacceptables » et a ordonné des « mesures urgentes contre les migrants en situation irrégulière.

Les propos de Saied, qui ont été condamnés par l’Union africaine et les groupes de défense des droits de l’homme, ont suscité l’inquiétude des Africains subsahariens en Tunisie ainsi que des Tunisiens de souche africaine , faisant craindre des tensions raciales et des violences alors que le pays continue de se remettre d’une crise économique prolongée.

Mohamed Damak, directeur de l’Espace national des universités privées de Tunisie, a déclaré au site Al-Araby Al-Jadeed, que les étudiants africains représentaient 15 % des étudiants des universités privées tunisiennes et que chaque étudiant contribuait à l’économie tunisienne à hauteur de 8 000 euros par an.

Il a ajouté qu’il y avait des « craintes réelles » que le récit raciste promu en Tunisie affecte les universités tunisiennes, ajoutant qu’il y avait une « concurrence féroce » du Maroc pour attirer les étudiants subsahariens.

Jeudi dernier, le Conseil africain des affaires tunisiennes a exprimé sa « profonde inquiétude » face à la campagne du gouvernement contre les migrants africains et a appelé à la préservation des « relations humaines, économiques et financières avec les partenaires africains ».

Dans un communiqué, il a déclaré que « les autorités doivent envoyer un message fort aux forces de police concernant leur rôle dans la préservation de la sécurité et de la sûreté des personnes, y compris les étrangers ».

Incertitudes sur le COMESA

En 2018, la Tunisie a rejoint le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), un bloc régional de libre-échange.

Cependant, les experts affirment que la Tunisie n’a pas pleinement exploité le potentiel de ce marché, au milieu d’un manque de liens financiers et de transport.

Nafaâ Enneifar, membre de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et de l’IACE, a déclaré que l’incitation à l’hostilité raciste à l’égard des migrants africains aura des effets à moyen et long terme sur la présence tunisienne au marché du COMESA.

Il a indiqué à Al-Araby Al-Jadeed que les incitations racistes affecteront négativement l’image de la Tunisie en Afrique et l’empêcheront d’être présente sur les marchés.

Samedi dernier, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a rencontré les ambassadeurs africains à Tunis dans le but de calmer la situation suite aux propos de Saied.

Il a déclaré que les autorités tunisiennes étaient « engagées à protéger les résidents étrangers quelle que soit leur nationalité », mais a ajouté qu’elles « s’opposeraient à la migration irrégulière dans le cadre de la législation tunisienne et des traités africains et internationaux ».

Dans le climat actuel, de nombreux Africains ont déjà pris la décision de quitter le pays.

Des procédures bureaucratiques complexes rendent difficile et coûteux l’obtention d’un permis de séjour en Tunisie, laissant beaucoup d’entre eux sans statut d’immigration régulier.

« Les étudiants qui ont les moyens financiers se préparent à partir, optant pour une autre destination pour poursuivre leurs études », explique le représentant de l’AESAT. « Les autres restent en attendant de terminer leur année académique avant de pouvoir s’inscrire dans un autre pays ».

Plus de 21 000 ressortissants de pays africains vivent en Tunisie, selon l’Institut national de la statistique, soit moins d’un pour cent de la population du pays.