Migration irrégulière : La Tunisie refuse catégoriquement d’être un pays d’installation ou d’asile

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a participé ce vendredi à Naples, en Italie, à la deuxième réunion des ministres de l’Intérieur des pays membres du Comité de pilotage pour le retour volontaire des migrants irréguliers vers leurs pays d’origine.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, il a affirmé que « la Tunisie refuse catégoriquement d’être un pays d’installation ou d’asile ou encore garde-frontières des autres pays ».

Selon un communiqué du ministère, cette réunion, qui a été convoquée par le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a été consacrée à l’examen des mesures à prendre pour assurer le retour volontaire des migrants en situation irrégulière.

Nouri a évoqué le contexte géopolitique délicat dans la région du Sahel et du Sahara, marqué par une explosion démographique, énumérant les causes qui poussent de nombreux jeunes à risquer leur vie en migrant irrégulièrement vers l’Europe.

Il a fait noter que la Tunisie est parmi les pays les plus meurtris par ce phénomène, en raison de sa proximité géographique avec le continent européen, ce qui en fait une destination privilégiée.

Khaled Nouri a salué les efforts continus pour préserver les acquis du peuple tunisien, son identité et sa composition démographique, soulignant que les forces sécuritaires et militaires tunisiennes ne protègeront que les frontières de leur pays et seront les garantes de leur souveraineté nationale, selon le communiqué.

Le ministre a, dans ce sens, appelé à une approche collective, durable et globale pour traiter les causes profondes de la migration irrégulière. Il a plaidé pour une coopération renforcée fondée sur le partenariat, le partage des responsabilités et le développement, permettant la création de projets bénéfiques pour les pays d’origine et de transit.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’investir davantage dans les pays du sud de la Méditerranée pour créer des opportunités d’emploi et offrir des conditions de vie décentes.

Le ministre de l’Intérieur a, en outre, appelé à intensifier les efforts diplomatiques avec les pays du Sahel et du Sahara afin qu’ils répondent favorablement aux demandes de retour volontaire de leurs ressortissants.



En marge de cette réunion, le ministre de l’Intérieur a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues algérien et libyen. Il a coprésidé, avec le ministre italien de l’Intérieur, une réunion entre les délégations tunisienne et italienne, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de gestion de la migration irrégulière.