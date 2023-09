Migration : L’Allemagne assaillie de pressions et fustigée par Manfred Weber

L’eurodéputé et président du groupe parlementaire populaire au Parlement Européen Manfred Weber, lui-même allemand, fait pression sur le gouvernement de son pays alors que les tensions montent autour des contrôles aux frontières entre les États de l’Union européenne. Il l’a fustigé, mercredi, pour avoir « bloqué » à la fois un accord controversé de l’UE sur la migration et le financement des contrôles aux frontières en Tunisie, alors que les tensions s’intensifient dans le bloc à propos de la migration.

Ses déclarations interviennent au moment même que la France ferme sa frontière aux migrants arrivant d’Italie et où le gouvernement allemand rétablit les contrôles à ses frontières avec la Pologne et la République tchèque, donnant lieu à un contexte de conflit croissant. La Première ministre italienne de droite Giorgia Meloni s’est également plainte auprès de chancelier Scholz des projets de Berlin de financer deux ONG de migrants opérant en Italie.

Alors que les capitales de l’UE sont de plus en plus à couteaux tirés , les ministres de l’intérieur sont informés ce jeudi de l’état d’avancement du controversé pacte migratoire de l’UE, qui vise à avoir des règles communes pour traiter les citoyens non-européens souhaitant accéder au bloc, entre autres mesures. Aux dernières nouvelles, Berlin a donné son feu vert ouvrant la voie à un accord.

La Commission européenne devrait également débloquer plus d’un milliard d’euros de financement promis à la Tunisie pour renforcer ses contrôles aux frontières et empêcher de nouvelles vagues de migrants de se diriger vers les côtes européennes.

Mais Weber a déclaré que la coalition gouvernementale du chancelier allemand Olaf Scholz, et en particulier les Verts allemands, était responsable du blocage des progrès sur plusieurs fronts.

« Nous demandons au gouvernement allemand de renoncer à son blocage sur la législation de crise du pacte migratoire », a déclaré Weber aux journalistes, faisant référence au soi-disant règlement de crise, qui fait partie de la proposition du pacte migratoire en vertu duquel le bloc décide du seuil d’entrée en vigueur du pacte migratoire. Soutien de l’UE en période de crise migratoire.

Les ministres ne voteront pas jeudi, mais une avancée sur ce sujet pourrait avoir lieu à tout moment.

Alors que plusieurs pays de l’UE, et pas seulement la Pologne et la Hongrie, s’opposent au mécanisme de crise, le soutien de l’Allemagne est crucial, note l’hebdomadaire POLITICO, précisant que l’unanimité n’étant pas nécessaire, si l’Allemagne adhère, cela devrait suffire pour que le dossier avance et permette au bloc de finaliser un accord au début de l’année prochaine.

Les réserves de Baerbock

Mais la ministre verte allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche qu’elle ne pouvait soutenir aucun accord qui créerait des « incitations » pour que d’autres pays de l’UE envoient leurs migrants en Allemagne. Des diplomates requérant l’anonymat pour discuter de ce sujet sensible ont déclaré que Berlin, et en particulier les Verts, avaient des doutes sur la protection des droits de l’homme et des mineurs non accompagnés dans la proposition de règlement de crise.

Dans une lettre obtenue par POLITICO, Baerbock a critiqué l’accord migratoire entre l’UE et la Tunisie, supervisé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et présenté lors d’un voyage à Tunis au cours de l’été, qui prévoit de donner à la Tunisie de l’argent de l’UE pour renforcer les contrôles aux frontières et les côtes et consolider son économie.

« Je voudrais réitérer avec fermeté notre incompréhension concernant l’action unilatérale de la Commission dans le cadre de la conclusion du protocole d’accord (MoU) entre l’UE et la Tunisie », a écrit Baerbock au commissaire en charge de l’élargissement le 2 août, se plaignant que les membres Les États n’aient pas été pleinement tenus au courant par la Commission de l’accord avec la Tunisie.

« Nous travaillons au sein du gouvernement ainsi que dans le cadre de l’UE pour garantir qu’il y aura un résultat le plus rapidement possible, et nous sommes également sûrs que ce sera le cas », a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

Une lenteur « inacceptable » et « vraiment frustrante »

En réponse, Weber a déclaré qu’il ne comprenait pas la position de Baerbock sur la Tunisie, car elle a également appelé à la nécessité de réduire les arrivées de migrants. « Nous avons été confus par ce que nous avons entendu de Baerbock. Est-ce un soutien ? N’est-ce pas un support ? Une fois de plus, l’Allemagne doit faire preuve de responsabilité et soutenir le pacte migratoire proposé », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

A moins d’un an avant que les électeurs européens élisent un nouveau Parlement, la migration est un thème clé de la campagne, en particulier pour le camp conservateur qui a fait pression pour que l’accord soit finalisé.

Weber a intensifié la pression sur von der Leyen, dont le parti démocrate-chrétien fait partie du PPE, pour qu’elle donne la priorité à la migration au cours de la dernière année de son mandat – notamment en se rendant lui-même en Tunisie à la fin du mois dernier pour tenter de stimuler l’accord de migration UE-Tunisie.

Jusqu’à présent, la Commission n’a pas déboursé la plus grande partie des fonds européens pour la Tunisie, mais Weber a déclaré qu’une première tranche de 127 millions d’euros avait désormais été versée, dont 42 millions d’euros font partie de l’accord avec la Tunisie.

Mais pour Weber, le problème est la réticence, notamment à Berlin, à donner le feu vert aux fonds destinés à aider l’économie tunisienne en difficulté, a-t-il déclaré, ajoutant que cette lenteur était « inacceptable » et « vraiment frustrante ».