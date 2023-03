Migration Subsaharienne: 1ère réaction de l’Eglise catholique aux propos de Kais Saied

Le responsable africain de Catholic Relief Services, la branche des évêques américains chargée du développement à l’étranger, a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la rhétorique anti-immigrés en provenance de la Tunisie.

Tapfuma Murove, représentant de CRS au Zimbabwe, réagissait aux déclarations du président tunisien Kais Saied, qui a affirmé que les flux de migrants en provenance d’Afrique subsaharienne font partie d’un complot visant à saper l’identité islamique de son pays.

Ila déclaré que de telles affirmations s’opposent à l’insistance du pape François sur le fait que « tout être humain a le droit à la liberté de mouvement et au développement personnel ».

Dans une interview accordée au journal online Crux, Murove a affirmé que c’est le changement climatique, et non les conspirations anti-islamiques, qui est le principal moteur de la migration en Afrique, et il a appelé la communauté internationale à « s’unir et à faire du ralentissement du changement climatique et de l’atténuation de ses effets une priorité absolue. Ce n’est qu’à cette condition que nos sœurs et nos frères du monde entier pourront vivre en sécurité et en paix dans leurs communautés d’origine ».

Et de poursuivre :

« La première chose qui m’est venue à l’esprit, ce sont les mots du pape François : « Tout être humain a droit à la liberté de mouvement et au développement personnel ». Les familles qui migrent dans toute l’Afrique – pas seulement en Afrique du Nord, mais sur tout le continent – le font le plus souvent contre leur gré. Elles quittent leur maison, leur communauté, leurs amis et souvent leur famille élargie parce qu’elles y sont obligées, que ce soit en raison d’une situation politique, d’une sécheresse ou d’un manque d’opportunités économiques ».

« Tout être humain mérite d’être traité avec dignité et respect, même lorsque les détenteurs du pouvoir encouragent le contraire », a-t-il affirmé.