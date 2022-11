Ministre des affaires sociales :  » La levée des subventions nécessite un large dialogue communautaire »

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a confirmé dans une déclaration au journal Al-Shourouk, le 21 novembre 2022, que la question de l’augmentation des subventions nécessite un large dialogue sociétal avec la participation du gouvernement, des organisations professionnelles nationales et société civile pour trouver une solution commune qui sera ensuite présentée au Président de la République.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires sociales a souligné que la levée des subventions n’a pas été décidée et que la question est toujours en cours d’étude et de discussion, selon lui.

