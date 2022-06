MIP désinstalle ses panneaux PUB

A fin mars 2022, les produits d’exploitation de la société MIP, société de la famille Cheriha (Mehdi et Med Hédi) qui officie dans la publicité commerciale, services et fabrication des moyens de communication publicitaire et affichages, sont passés de 104 442 dinars au 31 Mars 2021 à 800 dinars, enregistrant une baisse de 99,234% due principalement à la réduction des espaces publicitaires exploités par la société notamment dans le domaine privé. MIP a d’ailleurs confirmé son intention de continuer la procédure de désinstallation de ses panneaux publicitaires. Aussi, elle n’a pas renouveler les locations des espaces privés. La société a aussi continué la procédure d’allègement des charges salariales et ce part la réduction de l’effectif.

Les charges financières de la société MIP sont passées de 298 405 dinars au 31 Mars 2021 à 244 723 dinars au 31 Mars 2022. Ce solde est dû principalement à la perte de change de l’actualisation des dettes en monnaies étrangères. Pour le premier trimestre 2022, la marge d’EBITDA est de -6 362,834% contre -11,355% pour le premier trimestre 2021.