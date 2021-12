Mohamed Abbou demande à Saied d’abroger l’état d’exception

L’ex-ministre et secrétaire général du parti Attayar, Mohamed Abbou, a appelé, dimanche, le président de la République, Kais Saïed, à, abroger les dispositions exceptionnelles qu’il a prises, en vertu de l’article 80 de la Constitution.

- Publicité-

Il a ajouté sur Mosaïque fm, que le chef de l’Etat est tenu revenir à cette Constitution, déférer les dossiers majeurs de corruption à la justice, avant d’appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai ne dépassant pas les 90 jours, d’autant , a-t-il ;estimé, que la levée du gel du Parlement est impossible. Il a assuré que Kais Saïed pourra, ensuite, poursuivre son mandat, jusqu’à la tenue de la prochaine présidentielle.

Sur un autre plan, Mohamed Abbou a précisé qu’il a appelé les appareils, sécuritaire,s et militaire, à déférer à la Constitution et non à être impliqués dans un coup d’Etat. Selon lui, Kais Saïed va détruire la démocratie et mener le pays droit au mur.

Dans un autre contexte, l’invité de Mosaïque FM a souligné que le président de la République est en train de fermer les yeux sur la corruption, alors qu’il était censé la combattre, d’après les mesures qu’il a prises le 25 juillet dernier.