Mohamed Abbou: L’employé doit répondre aux demandes des citoyens dans les 48 heures

Mohamed Abbou le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption a déclaré ce lundi 6 avril 2020, que « les employés de l’administration assureront le service des citoyens, de chez eux, via téléphone ou e-mails, et ce pendant le confinement sanitaire. »

Lors de son intervention sur shems fm, Abbou a ajouté : « l’employé doit être formé pour répondre aux demandes des citoyens dans les 48 heures, sauf celles qui demandent plus d’eaxamen ou de coordination avec d’autres services. »