Mohamed Abbou : « Que les politiciens impliqués dans la corruption se taisent » !

Réagissant aux décisions du Décret présidentiel du 22septembre, l’homme politique et ex ministre, Mohamed Abbou, a admonesté « tous ceux parmi les politiciens qui se sont impliqués dans la corruption » les sommant de « garder le silence aujourd’hui… étant la cause originelle de la situation qui est maintenant la nôtre ».

Dans le même temps, il a appelé « ceux qui sont jaloux de leur patrie de se concerter sur une position unifiée au sujet de la position de Kais Saied vis-à-vis de l’Etat et de ce qui en découle en termes d’actes en dehors de la Constitution et de signature d’engagements au nom du peuple tunisien ».